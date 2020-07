green

El país no para del asombro tras la muerte de la pequeña Salomé, de 4 años, que fue violada y golpeada presuntamente por Mieles. En las últimas horas se conocieron fotos y algunas de las publicaciones que el sujeto hacía en su cuenta de Facebook.

Como se muestra en las fotos, al parecer era una persona normal. En una de las imágenes, el presunto violador aparece en un cuarto y posando con una gorra oscura.

En otra aparece con la misma gorra, y con una camisa azul y pantalón vino tinto. El mensaje con el que acompañó esa publicación de enero pasado decía “De relajo”.

En otra publicación de hace pocos meses, Sebastián Mieles publicó en su perfil en esa red social un mensaje en el que se quejaba de no tener amigos. “Cómo es la vida tan sincera uno no dice tener amigos pero no los hay”, afirma.

Hace varios años, además, el presunto violador publicó una foto relacionada con la muerte:

Y varias fotos que dejan ver la época en la que pasó por el Ejército Nacional:

Entre los detalles que entregó la Fiscalía se destaca que Mieles Betín había llegado al sector de Puerto Alegría, en Garzón, para trabajar “en oficios varios” en una obra, y que el pasado 29 de junio en horas de la noche la comunidad lo atacó a golpes con la intención de lincharlo.

La razón, explica la Fiscalía en un comunicado, que la familia de una niña de 4 años que desapareció misteriosamente de la casa encontró a la menor “inconsciente a orillas de la quebrada Caguancito, en medio de dos piedras y semidesnuda”.

A escasos metros de allí, asegura el ente investigador, “se observa al presunto victimario, sentado en una piedra y con los pantalones abajo”. Fue por eso que la comunidad enfureció al ver la escena, y luego de atacarlo lo entregó a la Sijín de la Policía.