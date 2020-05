View this post on Instagram

Hombres del ejercito que llegaron a proteger la frontera con el Brasil protegidos de pies a cabeza como el que más, muy bien por ellos pero como puede ser posible que en el mismo lugar los medicos están apenas con tapabocas muchas veces pagados por ellos mismos y uno de ellos haya muerto. ¿Cuales son las prioridades por favor?