Apenas seis días en la institución tenía la maestra que denunció haber sido atacada, el pasado miércoles 19 de julio, por un grupo de alumnos de undécimo grado en un colegio distrital de Fontibón, en el occidente de la capital del país, en hechos que son materia de investigación por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá.

(En contexto: Alumnas atacan a profesora en Fontibón, porque pidió no usar el celular en clase)

Frente a esta situación, la docente anunció que, aunque no quiere enemistar a los estudiantes, ya hay acciones legales en curso en contra de los presuntos responsables de la agresión.

Vale recordar que la agresión inició, al parecer, cuando la maestra le quitó el celular a una estudiante del colegio Costa Rica, quien la agredió física y verbalmente.

“Eres nuevo, y es una situación que los profesores me entenderán, en la que se está jugando la autoridad, por lo que hay que hacer una acción, tomo el celular de la mesa, y es cuando se me viene encima, me arrincona contra una pared y me agrede”, relató a la maestra.