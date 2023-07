Un acto de violencia e intolerancia se registró este miércoles en un colegio distrital de Fontibón. Unas alumnas de undécimo, de la jornada de la mañana, atacaron a su profesora por haberles dicho que no usara su celular en clase. La agresora principal lo hizo luego de que la docente le quitó el teléfono. No solo le pegaron, sino que no la dejaban salir del salón, le quitaron el bolso y le rasgaron su ropa. La secretaría de Educación dice que analiza el caso.

Así lo dio a conocer la propia docente quien, con un hematoma en su ojo izquierdo, apareció en redes sociales para dar su versión. “Llevo seis días en una provisional en un colegio de Fontibón. Expliqué a los estudiantes jocosamente la importancia de no usar celular en clase, debido a que rompe la relación social si no se usa considerando tiempo y espacio”.

Fue en ese momento en el que le pidió a la alumna agresora que no usara más su celular. “Te estoy hablando a ti y a todos. Guárdalo”, le dijo. La respuesta de la joven fue desafiante: “No, de malas. No lo voy a guardar’”. Ante la respuesta, la docente le pidió que se fuera de la clase, porque le estaba faltando al respeto a ella y a la clase. La respuesta subió de tono: “No me salgo, ni guardo el teléfono”, dijo la joven.

La profesora le preguntó al grupo que ellos que harían en ese caso, pero todos guardaron silencio. Optó por quitarle el celular y fue cuando comenzó la agresión. “La estudiante se me abalanzó, me empujó duro y me arrinconó contra la pared… Grité ‘¡por favor, alguien que filme esta agresión!’, pero nadie respondió”.

Aunque la maestra intentó continuar con la clase e ignorar la afrenta de la alumna, fue imposible. La joven se ponía al frente y la agredía, ante una clase indiferente. “Vi que la chica cerró la puerta del salón con seguro, se recogió el cabello y se arremangó su camisa. Se dirigió nuevamente a mí, mientras yo intentaba retomar atención de los estudiantes. Aunque pedí auxilio a los otros alumnos, uno solo atinó a decir: ‘profe, si nos metemos se agranda el problema’”.

La docente tomó su bolso para salir, pero la joven no la dejaba salir hasta que no le entregara su teléfono. “Me dio ataque de pánico y le pedí que por favor me dejara salir. A esa altura ya ni sé dónde estaba el aparato, sólo quería salir. La estudiante volvió a agredirme y le grité que no me volviera a tocar. Volvió a agredirme y decidí retirarla de la puerta tomándola por los hombros. La estudiante me ataca y me golpea muy fuerte la cara. Nadie hacía nada, incluso había estudiantes riéndose”.

“En ese momento me pasaron mil pensamientos: ‘me quieren matar’. Se me ocurrió hacer algo para que dejara de agredirme y la tomé del cabello y la puse contra el tablero, mientras pedía ayuda. Unos estudiantes varones se levantaron y la agarraron, inmediatamente la solté”. La mujer se dirigió a la puerta, pero la estaban esperando en la puerta dos estudiantes mujeres, quienes le dijeron que no la dejarían salir hasta que no devolviera el celular. Ella solo quería salir e intentó hacerlo a la fuerza, pero una de las jóvenes se le fue encima, le rasgó la camisa y le quitó el bolso, tirando todo al suelo. La profesora finalmente logró huir, directo a coordinación.

Así culminó su relato la docente quien, visiblemente afectada y mostrando las señales de la agresión, cerró con un mensaje al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación: “¿Qué vamos a hacer frente a estas situaciones, que se presentan en los colegios, por el mal uso de las tecnologías? Papas ¿qué vamos a hacer con esos hijos y estudiantes que definitivamente están desbordados en violencia? ¿Qué vamos a hacer con los docentes provisionales? ¿Qué está pasando? Esto es muy doloroso de verdad. Quedan muchas preguntas”, concluyó.

¿Qué dice la secretaría de Educación?

Ante el episodio que denunció la docente en redes sociales, la secretaría de Educación emitió un pronunciamiento, en el que expresó su preocupación por “los presuntos hechos de agresión ocurridos el 19 de julio en un colegio de Fontibón. Ante este suceso hemos actuado de manera inmediata y coordinada, para brindar el apoyo necesario a todas las personas involucradas y hacer seguimiento oportuno y responsable”, expresó.

Agregaron que, desde el momento en el que se conoció el suceso, se estableció comunicación con la dirección local de Fontibón y las directivas del colegio, buscando clasificar los hechos y brindar atención médica, apoyo psicosocial y de seguridad en el trabajo a la docente. “Se ha citado al comité de convivencia escolar para el 21 de julio, desde donde se abordará la situación de acuerdo con los protocoles establecidos por la ley 1620″.

Explicaron que se ha realizado un enlace con las entidades del sistema de protección para atención diferenciada y articulada del caso, y que se encuentran trabajando en un plan pedagógico, desde el enfoque restaurativo, “que permita fortalecer la convivencia escolar en el colegio y bridar el apoyo necesario a las y los estudiantes y el personal docente”.

Y concluyó: “La secretaria continuará realizando un seguimiento al caso y reitera su compromiso con promoción de entornos escolares donde prevalezca el cuidado, el respeto y la resolución de conflictos de manera no violenta. Nuestro objetivo es avanzar hacia la construcción de escuelas como territorios de paz, garantizando el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa”.

Por ahora no se conoce la versión del colegio, ni de las jóvenes involucradas en el suceso.

