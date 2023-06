Tras el controvertido caso de dos uniformados de la Policía del municipio de Soacha (Cundinamarca) que, al parecer, se tragaron varios billetes producto de una extorsión para no ser descubiertos, este jueves la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa.

Según el ente de control, se trata de servidores públicos por determinar de la Policía por la presunta extorsión hecha a un comerciante al que exigieron dinero, el cual fue ingerido por uno de ellos en el momento de su entrega, hecho por el que tuvo que ser trasladado a un centro médico.

“La Provincial de Instrucción de Fusagasugá señaló que, al parecer, los uniformados contactaron a una persona a la que retuvieron durante dos horas en la estación para pedirle dinero a cambio de intervenir a su favor en un proceso penal y evitar su captura, para lo que debía hacer pagos semanales”, explicó el ente de control.

El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de verificar la ocurrencia de situaciones o actuaciones presuntamente irregulares, para identificar o individualizar al o los posibles autores de la aparente falta disciplinaria.

Esta semana se hizo viral un video que evidencia los momentos posteriores a la captura de dos uniformados de la Policía que, al parecer, venían extorsionando a un comerciante. En las imágenes se observan las dificultades respiratorias y estomacales que sufrió uno de los policías luego de que supuestamente se tragó el dinero producto de una de las extorsiones para tratar de encubrir el delito.

Según el Gaula de la institución, ambos uniformados le exigían a la víctima un monto de $2 millones a cambio de supuestamente no capturarlo en medio de un supuesto proceso legal. Ante ello, los familiares del comerciante acudieron a la propia institución para denunciar lo ocurrido.

Al parecer, uno de los patrulleros ingirió un billete de $100.000 y ocho de $50.000, lo que desembocó en malestar estomacal y dificultades para respirar. En uno de los videos que circula en redes se observa a uno de los uniformados diciendo: “No tengo nada, no he recibido nada. No sé de qué me están hablando”. Segundos después comienzan a hacerse visibles las molestias causadas por la aparente ingesta de los billetes. Por ello, tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.