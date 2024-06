Los médicos en Colombia, representados en una parte por la mencionada fundación, han lanzado una alerta por los actos violentos en contra del personal de la salud en el país. Las misiones ya dejan múltiples desaparecidos, cuatro asesinatos y el irreparable dolor de sus familiares, como informó El Tiempo.

Por esa razón, varias organizaciones médicas han anunciado una manifestación para el próximo 23 de junio, con el propósito de pedir garantías y protección para los médicos que hacen un trabajo en zonas de alto riesgo en el país, de acuerdo con el impreso.

Según las cifras de la Fundación, en 2024 van 4 asesinatos de médicos y, en los últimos 50 años, van 85 promotores de salud muertos, que son quienes vacunan y cuidan a los enfermos en las áreas rurales, según el rotativo.

De 2001 a 2004, registran el asesinato de 95 médicos, amenazas a 150 médicos y nueve médicos desaparecidos (sin contar enfermeras, terapeutas, camilleros, entre otros). Además de esta situación se suma las agresiones físicas y verbales de las que son víctimas en distintas zonas, de acuerdo con el citado medio.

Uno de los casos más emblemáticos fue el del médico Carlos Ruiz, quien desapareció en Popayán, Cauca, el 19 de julio de 2021 y en extrañas circunstancias, pues lo único que sabe su familia es que entregó turno y se dirigía hacia su casa, según el citado diario.

“El 19, como a las 10 de la noche, dijo que lo tenían que llevar a algún lado, pero desde ahí no sabemos nada. Ya fue la última conexión con él. Y como a los dos o tres días, me colocan un mensaje preguntándome que si era la mamá de la hija de él, entonces me dijeron que no lo iba a volver a ver más. Me dijeron: ‘No lo busque más o le pasa lo mismo’”, recordó su esposa Diana Zemanate en el impreso.

A un mes de cumplirse tres años de su desapareción, ni Diana, ni los demás miembros de su familia conocen de su paradero: “Aquí en el Cauca, los grupos armados llegan y se llevan a los médicos cuando tienen heridos. Se los llevan, pero volvían. Él trabajaba en el Tambo [Cauca], que es una zona roja, y después se desplazó a Popayán a trabajar acá en el hospital San José, pero entonces no sabemos hasta ahí”, indicó la mujer en la entrevista.

Ante este panorama, la Fundación Médicos Amigos decidió organizar un plantón el próximo 23 de junio, a las 9 de la mañana, en la Plaza de Bolívar, de Bogotá.

