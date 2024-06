Un claro ejemplo de lo que significa terminar una carrera profesional después de varios años de estudio fue captado durante una ceremonia de graduación, en la que uno de los estudiantes que iba a recibir su título sorprendió a los presentes con un emotivo discurso.

El protagonista fue el joven Alan Yovani Valle Obeso, quien se graduó como médico general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en México, y aprovechó una parte del discurso que dio ante el público para agradecerles a sus papás.

“Finalmente, me despido con estas palabras dedicadas a mis padres, pues yo sin su apoyo jamás hubiera logrado [se le quebró la voz]… Jamás hubiera logrado nada de lo que hoy celebro”, dijo el joven con gestos de nostalgia.

Acá, el video del momento:

Valle Obeso, quien se graduó con un promedio de 9.78 sobre 10 —fue reconocido por ello en la graduación minutos antes del discurso—, continuó con sus palabras y conmovió a varios con un pedido especial que les hizo a sus padres.

“Recuerdo muy bien cuando me pedían un encargo, siempre me decían que me presentara como el hijo del panadero para que así me reconocieran. Padre y madre… ¡A partir de hoy les pido que se presenten como los papás del doctor! Muchas gracias”, concluyo el egresado, quien recibió varios aplausos por ello.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y cientos de internautas expresaron la emoción que sintieron al ver cómo reconoció el trabajo de sus papás para verlo graduado.

“Mi talento es llorar por extraños”, “no lo conozco, pero estoy muy orgullosa de él”, “lucho todos los días para hacer lo mismo”, “me hizo llorar”, “estamos orgullosos de ti”, “felicitaciones”, “qué lindo lo que hiciste”, “se me salieron las lágrimas”, “yo no soy padre y me siento orgulloso de ti”, “qué hermoso ejemplo diste”, “lo más lindo que vi hoy”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

El video ya cuenta con más de 13.5 millones de reproducciones en TikTok, más de 1,9 millones de ‘Me gusta’ y más de 15.000 comentarios.

Acá, un video del mismo joven agradeciéndole a uno de sus profesores:

