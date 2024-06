El cirujano Antonio Figueredo, condenado el pasado 20 de febrero a 16 años de cárcel por maltratar física, verbal y psicológicamente a su colega María Paula Pizarro en Bucaramanga, fue autorizado para trabajar en la Clínica de Alta Complejidad del Caribe en Valledupar.

De acuerdo al diario El Tiempo, a pesar de la condena por delitos graves, Figueredo apeló la decisión y actualmente se desempeña como gerente médico y científico en la clínica. Este hecho ha suscitado críticas y ha puesto en el centro del debate la protección de las víctimas y la responsabilidad de las instituciones de salud al contratar a profesionales con antecedentes de violencia y abuso.

Según El Tiempo, la detención domiciliaria de Figueredo se cumplirá directamente en la clínica donde trabaja de lunes a sábado, lo cual ha cauado preocupación por la seguridad de otros empleados y pacientes. Además, este caso ha revelado otros incidentes de abuso por parte de Figueredo hacia colegas.

María Paula Pizarro, la víctima principal, se vio obligada a abandonar el país por motivos de seguridad. En declaraciones a El Tiempo, Pizarro describió cómo su relación con Figueredo se tornó abusiva y violenta, especialmente después de la muerte de su abuelo.

“Él me comenzó a llamar la atención a finales de abril del 2021, me involucré con él. La vida de mi abuelo dependía de una cirugía de corazón: esa fue la puerta para una violencia física, verbal y de todas las maneras posibles. Antonio me atendía, me llevaba cosas, me daba regalos; cumplí años, me regalaba cosas. Yo estaba frágil porque en julio murió mi abuelo; él me decía que mi abuelo me lo había enviado para salvarme”, señaló Pizarro.