Cabrales es una abogada que hizo “parte del equipo de empalme en cultura y deporte… fue cónsul en Madrid y es una de las grandes amigas de Alicia Arango [hoy en la cartera del Interior]”, explicó Semana.

El medio ubicó a la mujer en el segundo círculo alrededor del presidente Duque, por encima de sus ministros, y dijo que “entre más cercano” a él “mayor relación” había. Además, resalta que Priscila Cabrales “fue la mano derecha de Noemí Sanín en la campaña presidencial de 2002”, aunque ese es un dato adicional.

En esa misma línea, el periodista Gonzalo Guillén también revela que la mujer en cuestión es “íntima amiga” de Arango, “así como lo fue del difunto ‘Ñeñe’ Hernández”.

La señora Priscilla Cabrales es íntima amiga de la ministra no sé de qué llamada Alicia Arango, así como lo fue del difunto “Ñeñe” Hernández.

Doy el dato por si es verdad que @FiscaliaCol quiere hacer una investigación. O fingir que la hace. Ahí les dejo.

Y es que el nombre Priscila aparece mencionado en la transcripción de una interceptación telefónica que hizo la Fiscalía al ganadero y señalado narcotraficante José Guillermo Hernández, alias el ‘Ñeñe’, conversación en la que, según el periodista Guillén, se estaría fraguando una supuesta compra de votos para la campaña presidencial.

“Yo, ayer, le decía a Priscila, que nos tenemos que poner las pilas, hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa, para soltarla en los departamentos”, decía Hernández, según documento que publicó Blu Radio.

Allí también se menciona a una mujer interlocutora de Hernández con las iniciales de MD, que de acuerdo con el periodista Julián Martínez se trata de María Claudia Daza, asesora del expresidente Álvaro Uribe en el Congreso.

“Priscila no te contó (sic), yo conseguí mil paquetes (millones de pesos), lo que necesito es unos empresarios y uno les da la lista, yo tengo una empresa que les da la plata y nadie va saber”, se lee en el texto que compartió la emisora.

Una vez se supo de esta información, el senador Álvaro Uribe reaccionó en su perfil de Twitter con dos mensajes en relación al tema, y allí nombró a Claudia Daza y a Priscila.

“María Claudia Daza me dice: ‘Es amiga desde la niñez de María Mónica Urbina esposa del ‘Ñeñe’, por ende de éste, que no figuraba como narcotraficante, relación que no incluyó solicitudes de dineros para campañas menos de compra de votos”, explicó el senador y jefe natural del partido de Gobierno.

Todavía no sacan la llamada de Claudia Daza para compra de votos, mencionan a otra señora, Priscilla, a quien yo le habría dado la orden de comprar votos para el Pte Duque. Saquen las pruebas, que tengan en el país o afuera, y desde mi elección como concejal en 1974. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 5, 2020