El comunicador aseguró en Semana TV que María Claudia Daza Castro es la interlocutora de José Guillermo Hernández en la interceptación legal que grabaron las autoridades el 3 de junio de 2018; es decir, solo 14 días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Además, para sustentar su relación mostró unas imágenes de algunos días después de la interceptación en el que Daza Castro, Hernández y su esposa María Mónica Urbina entran a un establecimiento y son asaltados por quitárles los relojes Rolex:

Justamente, en la hoja de vida de Daza Castro en la Función Pública que confirma su vinculación como asistente en el Senado de la República desde el 14 de noviembre de 2017 y en la que se evidencia que su formación académica es “básica secundaria”, y según la escala salarial tenía una asignación de entre 3 y 4 millones de pesos mensuales.

Estas son las imágenes del atraco al que hizo referencia:

Martínez agregó que, para él, “este video comprueba que existe una relación entre el narcotraficante ‘Ñeñe’ Hernández y la asesora de Uribe”. Además, agregó que la cercanía también se evidencia en la llamada grabada que dice haber escuchado.

Precisamente, este jueves más temprano, el senador Uribe escribió un trino en el que le pidió a esa persona mostrarse: “Es urgente que la interlocutora del ‘Ñeñe’ Hernández, en las grabaciones, dé la cara”.

Pero después de la revelación del nombre de su asesora, Uribe publicó lo que sería la explicación de esta mujer y demostrando que pertenece a su círculo cercano. Según la publicación del senador, ella se justificó diciendo que tiene una amistad de muchos años con la exreina:

María Claudia Daza me dice: “Es amiga desde la niñez de MaríaMónicaUrbina esposa del Ñeñe, por ende de éste, que no figuraba como narcotraficante, relación que no incluyó solicitudes de dineros para campañas menos de compra de votos”

