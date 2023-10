Miles de colombianos han tenido que recurrir a los préstamos de los ‘gota a gota’ virtuales. Sin embargo, las impagables tasas que suelen imponer y sus métodos de cobro, violentos, en muchos casos, han hecho que ese negocio sea poco querido.

Este nuevo modelo se basa en aplicaciones que ofrecen préstamos fáciles y rápidos. Sin embargo, luego de tramitado el crédito, se convierte en una pesadilla para las personas. Por no revisar los términos y condiciones, así como los permisos que conceden en el celular, algunos deudores terminan siendo víctimas de estafa, acoso cibernético y extorsión.

La intimidación es tal que desde las mismas aplicaciones “inducen” a las personas a seguir recibiendo créditos financieros con otras plataformas para que cubran los préstamos que ya habían solicitado.

Préstamos en Bogotá: amenazan a mujer que cotizó con ‘gota a gota’ virtual

Uno de los casos más recientes es el de una mujer que entró a una aplicación a cotizar un crédito y terminó viviendo todo un viacrucis por cuenta de las amenazas de parte de los supuestos prestamistas virtuales, detalló El Tiempo.

La mujer ingresó a una aplicación para averiguar qué tipo de requisitos pedían para un préstamo de un millón de pesos. Sin embargo, a los dos días de haber ingresado sus datos le consignaron en su cuenta bancaria 385.000 pesos que ella no había solicitado.

De acuerdo con su relato, personas extrañas la comenzaron a extorsionar y la amenazaron de muerte, presionándola a pagar el dinero que le entregaron y los altos intereses que exigían. Al parecer, a nombre de la empresa fachada Colíquido.

“Me dijeron, incluso, que tenían fotos mías, me acusan de hacer trata de personas con niños. Han llamado a toda mi familia a decirle que no accedí a dar la plata que ellos querían”, dijo la víctima al rotativo.

La mujer detalló que los delincuentes contactaron hasta a su madre para advertirle qué le pasaría si no pagaba: “Sus amenazas son muy violentas. Le dijeron a mi mamá que me iban a entregar picada. Las amenazas ya son de muerte. Desde ese día no duermo, todo el tiempo vivo con miedo”, explicó en el citado medio.

