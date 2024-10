Por: El Espectador

En el marco de la posesión de Elizabeth Becerra Cornejo como nueva magistrada del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso enfocado en temas como la necesidad de profundizar los elementos de la Constitución de 1991 y la propuesta de diálogo que planteó su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sobre un acuerdo nacional con todos los sectores políticos y comerciales.

Así mismo, se refirió a la polémica que generó el gesto de intercambiar sombreros con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, durante un evento en Montería, Córdoba.

“Me siento digno, porque me escape de la muerte hasta ahora, de recibir al señor que me iba a asesinar y mostrarle a Colombia que se puede perdonar, porque si no se perdona, como decía García Márquez, seguimos en ciclos de venganza permanente”, aseguró el mandatario.

Cabe recordar que el intercambio causó polémica entre las bancadas del Congreso, ya que desde el oficialismo respaldaron el evento, pero desde la oposición y algunos sectores independientes lo calificaron como una ofensa a las víctimas del paramilitarismo.

Uno de los choques lo protagonizaron las senadoras Angélica Lozano, de la Alianza Verde, e Isabel Zuleta, del Pacto Histórico. La primera publicó un mensaje en el que señaló que Salvatore Mancuso es un “atroz criminal impune”. Según dijo, el exjefe paramilitar estuvo preso por tráfico de drogas y es responsable de “vejámenes” por lo que no ha pagado.

“Como víctima del paramilitarismo e hija de una tierra que padeció múltiples masacres, como integrante de organizaciones de víctimas puedo decirle a la senadora Angélica Lozano que usted no tiene derecho a hablar por las víctimas. Nosotros sí preferimos que pidan perdón a que sigan matando, que devuelvan las tierras a que continúe el despojo, pedimos que pare la guerra y que sean muchos más los actos de paz como el vivido en Córdoba”, dijo la integrante del Pacto Histórico.

Otros congresistas han publicado diversos mensajes al respecto. “No les gusta ver a Mancuso en disposición de paz y reconciliación porque su negocio siempre ha sido la guerra y hacer politiquería a costa de la paz de los colombianos (…) Ojo a todos los que hoy se muestran inconformes con los avances de la paz, son un peligro para el país”, dijo este sábado la senadora Martha Peralta, también del Pacto Histórico.

El presidente Petro ya había resaltado que el papel de Mancuso en la paz total es pedir perdón a las víctimas y devolver las tierras que les quitaron. “No les molestaba cuando Mancuso masacraba campesinos y les quitaba las tierras (…) En Colombia hay adictos a la sangre y tenemos que llenarla de adictas y adictos a la paz”, dijo en su cuenta de X.

Vicky Dávila criticó encuentro entre Petro y Mancuso

El aliado Pulzo agrega que la periodista mostró su inconformismo por el encuentro que se dio en el marco de entrega de tierras a las víctimas del conflicto armado y aseguró que un “gobierno jamás puede dejarse manosear por los criminales”.

