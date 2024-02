Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, rompió su silencio y respondió por los cuestionamientos que ha tenido la campaña de Gustavo Petro -de la cual fue gerente-, incluyendo un supuesto aporte de dineros de Fecode por $500 millones. En entrevista con El Tiempo, fue enfático en decir que hizo un “manejo muy riguroso y cuidadoso” de los dineros que llegaron al movimiento.

Al tiempo que negó, por ejemplo, que llegaran recursos provenientes del hoy embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti; del empresario Euclides Torres; y del sindicato de maestros, Fecode.

En general, Ricardo Roa responde a los cuestionamientos de la campaña Petro Presidente y afirma estar tranquilo de sus actuaciones.

Sobre el tema más reciente, que es el de Fecode, el presidente de Ecopetrol indicó que sí tuvo una reunión con un representante del sindicato, que buscaba entregarle unos dineros para apoyar al actual jefe de Estado.

No obstante, negó haber recibido esos recursos, argumentando que estaba prohibido que una persona jurídica realice un aporte de este tipo.

“Yo sí recuerdo haber atendido a uno de estos señores de Fecode y cuando él me dice acá le traigo un cheque para aporte a la campaña le digo: ‘Mire, me muero de la pena porque ustedes no pueden, eso no es legal, hacer donaciones a una campaña presidencial de entes con una personería jurídica’”, afirmó.