En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, Dagoberto Quiroga, actual superintendente de Servicios Públicos y representante de la Colombia Humana durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, se pronunció sobre la controversia surgida en torno a la donación de $500 millones por parte del sindicato de educadores Fecode.

La polémica se desató después de que el presidente Gustavo Petro confirmara en su cuenta de Twitter que Fecode había realizado una donación de 500 millones de pesos. Sin embargo, el mandatario afirmó que estos fondos no estaban destinados a la campaña presidencial, sino a la Colombia Humana.

En la entrevista, Quiroga explicó que la campaña de Petro rechazó inicialmente la contribución de Fecode, ya que la ley prohíbe recibir donaciones de organizaciones y personas jurídicas. Posteriormente, mediante gestiones del partido, se solicitó que estos recursos fueran entregados a la recién creada Colombia Humana, argumentando que la donación había sido aprobada para el funcionamiento del partido.

El superintendente aseguró que el dinero se recibió en mayo, antes de la primera vuelta electoral, y se utilizó para contratar una firma llamada Ingenial. Esta empresa se encargó de recibir informes de testigos electorales el día de las elecciones para compararlos posteriormente con los datos de la registraduría, según la versión proporcionada por Quiroga.

Ante las preguntas sobre la legalidad de la operación, Quiroga defendió la transparencia de las cuentas y afirmó que todos los gastos fueron debidamente registrados y aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Además, negó cualquier tipo de triangulación o desviación de fondos hacia la campaña presidencial, asegurando que se trató de un contrato legítimo con un fin específico.

El representante de la Colombia Humana reiteró que el día de las elecciones no puede considerarse parte de la campaña, ya que la ley establece claramente el término de estas actividades 8 días antes de los comicios. Afirmó que los gastos realizados ese día no son reembolsables por el Consejo Nacional Electoral, ya que no se consideran gastos de campaña.

“Esos recursos fueron utilizados para una firma que recibiera los reportes el día de las elecciones de los distintos testigos de los municipios para guardar una información para compararla después con los datos de la Registraduría, que es una vigilancia que tiene el deber todo partido de hacerla el día de las elecciones. La campaña usted sabe que termina un día antes de las elecciones”, explicó el hoy superintendente de Servicios Públicos

Quiroga concluyó la entrevista rechazando las acusaciones de irregularidades y asegurando que la situación se está tergiversando con el objetivo de perjudicar al partido. La controversia en torno a la donación de Fecode, dicha por Gustavo Petro, sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades electorales y la Fiscalía.

En ese sentido, Quiroga manifestó que el escándalo no es más que un intento de sabotear el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

