En el Valle del cauca aumentan los casos de ‘bullying‘ y matoneo. En Cali, por ejemplo, van 39 casos reportados. Por ello, la Secretaría de Educación hace un llamado a docentes y padres de familia para prevenir estas situaciones.

Y es que, las agresiones, los insultos y las peleas en las instituciones educativas de la ciudad se han vuelto cada vez más frecuentes. Ante el aumento en los reportes por agresión, se han realizado 160 jornadas de prevención para vencer el ‘bullying’, que ahora es delito en Colombia y está afectando la vida de niños y jóvenes.

“La idea aquí es hacer ante todo prevención, que no tengamos situaciones de violencia que no tengamos situaciones de acoso sexual, que no tengamos situaciones de ‘ciberbullying’, que no tengamos situaciones que afecten la emocionalidad y que terminen afectando los niños sobre todo en la permanencia escolar”.