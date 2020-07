green

El negocio de Paloma Valencia con FDI fue en 2015, y consistió, según el portal ‘Cuestión pública’, en la venta de un predio por 1.000 millones de pesos que la senadora del Centro Democrático había comprado en 389 millones de pesos.

Otra información que ofrece ‘Cuestión pública’ es que el representante legal suplente de FDI en Colombia es Luis Eduardo Sánchez Yánez, un empresario venezolano al que ese medio califica de “exsocio” de Álex Saab, el colombo-venezolano señalado de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro, por lo cual lo solicitan las justicias de Estados Unidos y Colombia, y que está preso hoy en Cabo Verde.

El artículo de ‘Cuestión pública’ sobre este caso, que en realidad es una reseña biográfica de Valencia, apenas ofrece otro dato: que Luis Eduardo Sánchez Yánez es hermano de Jaime Sánchez Yánez, asesor del expresidente de Ecuador Rafael Correa.

Luis Eduardo Sánchez Yánez le dijo a El Tiempo que, en 2015, cuando su empresa le compró el lote a Valencia, él era también el vicepresidente de administración del Fondo Global de Construcción, firma de Saab con la que empezó a construir casas de interés social para el régimen de Maduro.

A ese cargo de vicepresidente llegó Sánchez Yánez en 2011 por un ofrecimiento que le hizo Álvaro Pulido, este sí reconocido socio de Saab. En su declaración al diario bogotano, Sánchez Yánez no se considera como “exsocio” de Saab.

Sánchez Yáñez le dijo al rotativo que Pulido le pidió aparecer como accionista para constituir la sucursal en Ecuador. “No fui nunca accionista. El consultor jurídico fue diagnosticado con cáncer en la piel y me pidieron el favor de aparecer en la constitución de la firma, en julio de 2012”, dijo Sánchez Yáñez, y sostuvo que cinco meses después (30 de noviembre de 2012) cedió la representación de las acciones.

El Tiempo, a diferencia de ‘Cuestión pública’, sostiene que el hermano de Luis Eduardo Sánchez Yánez que fue asesor del expresidente ecuatoriano Rafael Correa se llama Javier Francisco Sánchez Yánez.

Este martes, la senadora Valencia emitió un comunicado en el cual asegura: “No he tenido vínculo alguno con el señor Álex Saab, como se sugiere, en forma totalmente inaceptable, en el portal de internet Cuestión Pública. No conozco ni he tenido relación personal o comercial con el señor Álex Saab”.

Pero además da otro dato que la distancia objetivamente de Saab. Asegura que el negocio del predio se hizo con una firma legalmente constituida, conforme a la ley, y que se firmó con la representante legal de FDI, Adriana Castañeda Bonnels, no con Luis Eduardo Sánchez Yánez.

“Las sociedades compradoras declararon el origen lícito de los recursos”, precisa Valencia en su comunicado, y agrega que, además, “se exigió que los pagos fueran canalizados a través del sistema financiero (ningún pago fue realizado en efectivo), que cuenta con herramientas de conocimiento del cliente y de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo (Laft), lo que permite comprobar que las personas con la cuales se realiza el negocio no están incluidas en ninguna lista de prevención de Laft, así como que los recursos son de origen lícito”.

También recuerda la senadora que “siempre” ha sido “una férrea crítica al gobierno dictatorial” de Nicolás Maduro. “Lo fui también del gobierno de Hugo Chávez y de Rafael Correa, como el país bien lo sabe”, y remata asegurando que nunca tuvo relación con Luis Eduardo Sánchez Yánez ni le consta que él haya tenido negocios o que sea socio de Saab.