El documento, que si es aprobado por el Legislativo prohibiría el castigo físico, humillante y degradante en contra de los niños y niñas en el país, pasó a ser estudiado por una subcomisión debido a varios argumentos en contra con los que pidieron archivarla; entre ellos, que podría haber una duplicidad en la ley porque en Colombia ya se castiga el maltrato.

Efectivamente el maltrato sí está tipificado y tiene una sanción penal, destacó Alianza por la Niñez en un comunicado, por lo que explicó que la ley que están promoviendo no habla de esto, sino que se refiere al golpe con la mano, cachetada, correazo, coscorrón y baños con agua fría, que son conductas que la gente considera muy violentas, si son aplicadas en contra de sí mismos, pero que validan cuando se ejercen contra la niñez.

“Estas conductas no ameritan sanción penal y no se contempla por ningún lado enviar a un padre o madre a la cárcel o multarlo por castigar físicamente, pero la ley sí contempla dotar a las familias de herramientas pedagógicas y educativas que no vulneren la dignidad de sus hijos. El proyecto no equipara disciplina con un delito”, señaló la organización.