Y es que, según sus familiares, Mayra Herrera está en el hospital San José de Torices, en Cartagena, desde hace 3 días “en una habitación sin sábanas y sin almohada”.

Pese a que ya fue sometida a una prueba de COVID-19 que salió negativa, aseguran que el especialista aseguró que le tienen que hacer una nueva y, desde ahí, ningún profesional de la salud quiere entrar a la habitación.

La familia cuenta que es tan desesperante la situación, que “ni para hacerle la limpieza” se acercan.

Como la prueba inicial resultó negativa, los allegados a Herrera sostienen que no está enferma de COVID-19 y recuerdan que ella padece de cáncer de pulmón, que quieren hacer pasar por el coronavirus.

Una familiar de la paciente grabó el video conde ella muestra las condiciones en las que la tienen. En el materia audiovisual cuenta que está “apretada” porque recientemente le hicieron una operación para sacarle líquido de los pulmones.

Ante el descuido, rogó por ayuda en redes sociales: “Por lo visto, si no me pongo pilas aquí me voy a morir. No me están haciendo nada. […] Si me pasa algo, es pura negligencia de la clínica”.