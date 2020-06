Barreras publicó en su Twitter que le llegó una notificación que decía que Cadena, “el abogado de Uribe”, le había puesto una tutela por el “derecho al buen nombre”.

Recordando las tutelas que le interpusieron el senador Álvaro Uribe y el abogado Abelardo de la Espriella, dijo que ahora solo falta que lo entutele el ‘Ñeñe’ Hernández, fallecido ganadero, y Voldemort, villano de la famosa serie Harry Potter.

Y es que recientemente, Barreras tuvo un lío con el expresidente por el contrato que la presidencia hizo, en medio de la emergencia sanitaria, para mejorar el posicionamiento de Iván Duque en redes sociales.

Barreras dijo que ese acuerdo era para “amigos” que “estuvieron en la campaña” de Duque y que eran cercanos a Uribe.

En ese sentido, el expresidente anunció que, con la representación de De la Espriella, tomaría acciones legales contra su colega.

En cuanto al proceso que comenzó Cadena no se conocen los detalles.

Me notifican tutela de Cadena el abogado de Uribe contra mi por el “derecho al buen nombre”. (sic). Responderé mañana mismo. Lo dicho: Me entutela Uribe, me entutela delaspriella, me entutela Cadena, solo falta que me entutelen el ñeñe y Voldemort . Ahi va @PipeCab pic.twitter.com/oXBqQpIqrC

— Roy Barreras (@RoyBarreras) June 11, 2020