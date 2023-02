Ha sido toda una rareza la ebullición de fanáticos de RBD, pero más raro aún ha sido la lista de conciertos que el grupo mexicano dará en Medellín: se levanta una piedra y aparece uno, ya vamos para la cuarta fecha.

(Vea también: Usuarios le dicen a Quintero que no basta congelar servicios: “Se tienen que rebajar”)

Y en ese rosario de extrañezas, aparece esta gema: las boletas se agotan en horas y más de una persona se queja porque después de filas virtuales eternas no logran su dicha.

Varias suspicacias: los conciertos de RBD serán el 3, 4, 5 y 6 de noviembre, seis días después de las elecciones a la Alcaldía de Medellín: ¿esas boletas que nadie sabe dónde están terminarán en alguna campaña política donde serán rifadas de alguna manera?

Ya hemos visto en los últimos dos años cómo desde la administración distrital se han usado los conciertos como una manera de publicidad: influencers de Medellín y Bogotá terminaron publicando fotos al lado del alcalde Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio en conciertos de Karol G, Maluma y Bad Bunny. El entretenimiento ha sido una bandera para sacar réditos políticos.

(Vea también: Con carta a Petro, desde EPM contradijeron petición de Daniel Quintero al Gobierno)

El caso de los conciertos de RBD es todo un misterio para algunos ingenieros consultados para este artículo, pues no entienden cómo una fila virtual no dio abasto en tres oportunidades. “Hice fila tres veces para comprar boletas con mi novia y siempre se agotaban, al final compramos en una localidad no tan buena y cada tiquete valió más de 1 millón de pesos”.