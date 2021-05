green

La concejal Sánchez, que representa al movimiento Colombia Humana y a la Unión Patriótica, publicó un video sobre las 11 de la noche del pasado sábado, en donde una mujer denunciaba que en una ambulancia, supuestamente, estaban transportando insumos para el Esmad.

De hecho, la concejal recogió esas palabras y las puso en su cuenta de Twitter para acompañar la grabación, aunque aclaró que se trataba de una “grave denuncia” de la cuenta de @AlexaRochi__.

“Señala que mientras están a la espera de una ambulancia para recoger los heridos, acaba de pasar una ambulancia que fue requisada y encontraron allí gases lacrimógenos para el Esmad en Portal Américas”, escribió.

Luego, Sánchez le preguntó, por la misma vía, al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, si era cierto que “las ambulancias están entregando a los heridos a las instalaciones del Portal Américas a la Policía, al PMU (Puesto de Mando Unificado)”.

¿Secretario @LuisErnestoGL es o no esto cierto! Usted está en ese PMU — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) May 23, 2021

Fue por esos mensajes, y por otros tantos que circularon, que el alcalde encargado, Alejandro Gómez, atribuyó los ataques a las misiones médicas, ya que en Bogotá van 16 ambulancias vandalizadas.

“Esto es una actividad metódica y perversa para atacar a la misión medica”, expresó Gómez en un video, el domingo pasado, y lamentó que el personal de la salud resultara herido y hasta asaltado.

En medio de estas acusaciones, Blu Radio informó que la Fiscalía “abrió investigación formal” contra la concejal Sánchez, y Noticias Caracol la entrevistó para escuchar sus explicaciones.

“Me están a mí endilgando una responsabilidad que no me corresponde. Estamos haciendo un control y nuestro deber es denunciar lo que la comunidad pide que denunciemos”, se defendió la cabildante, y argumentó que por eso uno de sus trinos está escrito en pregunta porque quería obtener una respuesta.

Estas fueron las declaraciones que dio Gómez sobre la delicada situación por ataques a ambulancias, en donde una bebé murió luego de que manifestantes le bloquearan el paso, en el Valle del Cauca.