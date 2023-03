La auxiliar de policía, que fue clave para abatir y capturar a dos presuntos ladrones que hirieron a un turista bogotano en Cartagena, habló de su acto heroico ocurrido en la noche del jueves en el sector del Centro Histórico.

Según El Universal de Cartagena, la joven auxiliar de turismo fue la encargada de informar a las patrullas de la Policía sobre el intento de hurto de un reloj de alta gama que terminó con el visitante herido con arma no letal por parte de los delincuentes.

“Yo me encontraba de servicio en el boquetillo de San Diego y ahí me percaté de dos sospechosos en dos motos. Al ver que se me venían en contravía por el boquetillo, yo lo que hice fue modular por el radio e informarle a los cuadrantes para que intervinieran”, reveló la joven al medio antes mencionado.