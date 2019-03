“Llegaron los policías y me dijeron: ‘morena, tienes que desocupar porque estás ocupando espacio público, entonces nos vamos a llevar todo’. Yo les dije: ‘señor, si ustedes quieren yo no trabajo y yo guardo mis cosas’, entonces me dijeron: ‘no nos vas a guardar nada porque todo nos lo vamos a llevar’”, afirmó Cassiani al noticero.

De acuerdo con el informativo, Cassiani es una de las palenquera más reconocidas del Centro Histórico y lleva más de 20 años vendiendo sus frutas en el Parque Bolívar.

El hecho fue rechazado por algunos habitantes de Cartagena, que aseguraron que no se está respetando el título de estas mujeres como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad.

“Estas mujeres para mi son patrimonio nacional de la ciudad”, indicó Kennedy Calvo, habitante del sector, al mismo medio.

Por su parte, las autoridades explicaron a Noticias Caracol que los controles se hacen con el fin de brindarles a los cartageneros y turistas más espacios para apreciar Cartagena y controlar el microtráfico.

“En primer lugar, buscamos controlar la venta de estupefacientes en la ciudad amurallada y, en segundo lugar, controlar la invasión del espacio público”, comentó el general Henry Sanabria, comandante de la Policía de Cartagena.