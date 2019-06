green

Los hechos se presentaron en las instalaciones de la EPS Salud Total, en Santa Marta, y el hombre decidió grabar el reclamo que le hizo a una de las empeladas de la EPS para que le entregara los pañales, pues asegura que su hija sufre de una discapacidad que le impide controlar esfínteres.

La grabación fue compartida este viernes por El Pregonar y Revista 7, que identifican al padre de familia como Jhon Ayala Flórez. En el video se observa cuando un policía le explica al hombre que está “en un recinto cerrado” y que por tal motivo “no puede grabar”.

Pese a que Flórez le explica lo que sucede, el uniformado le pide que se retire de allí porque “está perturbando la tranquilidad”. Ante la resistencia del denunciante, otro policía parece en escena y procede a esposarlo.

La discusión entre ciudadano y policías continúa en la parte exterior de la EPS, y los uniformados le piden que entregue su cédula. “No puedo sacar mi cédula porque estoy esposado. Quítamelas… estoy esposado, me maltrataron”, responde.

Los dos medios recogen una declaración que dio Flórez posterior al altercado, y allí asegura que los policías presuntamente lo golpearon.

“Ayer (6 de junio) llegué a la Eps Salud Total con el fin de exigir los pañales de mi hija, que se encuentra en estado de discapacidad, y al ver que no me los entregaban comencé a grabar a los funcionarios, y ellos llamaron a los policías, quienes me agredieron hasta el punto de perder la conciencia”, aseguró el hombre.

Flórez también compartió la denuncia en su cuenta de Twitter, y allí se lee que “interpondrá acción legal en contra de los uniformados”. El hombre se identifica como “representante de los padres con niños en condición de discapacidad y excandidato a edil en Santa Marta”.

Esta es la grabación: