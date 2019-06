green

La mujer narró que un día antes de los hechos, el 3 de diciembre de 2016, celebraron en familia el cumpleaños de su hija Matilde, en una finca, y que allí estuvo su hermano Rafael Uribe Noguera, según transmisión que compartió El Tiempo.

“Hay un recuerdo mitad agradable y mitad desagradable. Pues… después pasó todo esto. Fue un cumpleaños agradable en la finca de mis suegros, e invitamos a todo el curso de Matilde, que estaba en prekínder en ese momento. De mi familia estuvieron tíos, primos, Francisco (su hermano) mis sobrinas, Rafael (Uribe Noguera)… pues porque Rafael tenía una relación muy cercana a mi hija Matilde…”, dijo.

En medio de las lágrimas, la mujer agregó que su hermano “era muy especial con ella (su hija)”, y luego de eso se descompuso. Uno de los abogados de la defensa pidió un receso de cinco minutos en la audiencia mientras la procesada se desahogaba, y le llevó agua y un pañuelo.

Cuando se recuperó, a Catalina le preguntaron si en esa reunión “tomaron fotografías” y si alguna de esas imágenes se publicó en redes sociales.

“Tomamos muchas fotos, pero en el colegio de mi hija son muy cuidadosos y procuran no publicarlas… esas fotos se repartieron en el chat que hay en el curso de mi hija, pero que yo sepa en redes sociales no hubo fotos”, explicó.

Luego de esa respuesta, a Catalina le pidieron que narrara lo que ocurrió el día de los hechos, el 4 de diciembre, cuando su hermano raptó, violó y asesinó a Yuliana, de 7 años. Según ella, estaba “muy emocionada” porque había un bazar en el colegio Gimnasio Moderno, y que el plan era asistir en familia porque después de ese evento había un almuerzo.

Eso sí, la mujer reconoció en la audiencia que esa emoción familiar se vio truncada cuando su cuñada, Laura, le avisó por teléfono que su camioneta “estaba implicada en la desaparición de una niña”.

“Yo dije: ‘pilas, que puede ser una llamada millonaria. No le hagas caso, eso es imposible’. No le di mucha importancia porque me pareció imposible…”, puntualizó Catalina. Posteriormente, amplió su declaración al respecto, la cual puede escuchar en el video que compartió El Tiempo: