La denuncia la hizo la abogada Myriam Pachón, que representa a la familia de Diego Felipe Becerra, que le advirtió a la juez que el acusado estaba portando un arma de fuego en el recinto.

“Señoría, el día de hoy confirmé una situación que desde hace días se venía registrando. Un acusado no debe venir armado; el hecho de que la persona trabaje para una institución y tenga permiso para ello y esté en libertad, no está permitido que siendo acusado venga armado. Eso me parece muy grave”, dijo la abogada, según audio que publicó W Radio.

La jurista advirtió que había un peligro latente en la sala ya que “los sentimientos pueden florecer en medio de un momento álgido y esto puede generar riesgo”.

Y agregó:

“El señor Zarabanda viene armado […] y quienes estamos en esta sala nos encontramos en riesgo, y yo no conozco en el Código de Procedimiento Penal donde diga que un acusado puede venir armado a una audiencia”.

Frente a este reclamo, RCN Radio dice que abogados de la defensa “justificaron” el comportamiento de Zarabanda y alegaron que ha sido un hombre “ejemplar”, aunque resaltaron que “deberá tomar correctivos”.

“Que no nos vengan a satanizar este proceso. Yo sí deploro este incidente, pero no lo agrandemos“, expresó, según la emisora, uno de los abogados del procesado.

La frecuencia asegura que la representante del Ministerio Público también elevó su voz de protesta por la situación, y dijo que hasta el momento no conocía de un proceso en donde el acusado se presentara armado ante un juez.

“Esto no es cuestión de minimizar, es que había un arma y no voy a exponer mi vida y la de quienes están acá; yo me siento agredida”, dijo, y pidió poner al tanto al jefe de seguridad de Paloquemao.

Finalmente, los dos medios coinciden en que la juez anunció que dejará constancia de la situación para que el centro de servicios judiciales tome acciones.