Pese a que se disculpó con los fanáticos del fallecido cantante vallenato, el congresista dice que no se retracta de comparar la situación de Álvaro Uribe con el episodio que vivió Diomedes y que lo llevó a pagar varios meses en la cárcel.

“Yo no dije ninguna mentira ahí. Diomedes Díaz fue condenado por el asesinato de Doris Adriana Niño, luego yo no estoy diciendo ninguna mentira; me disculpo tal vez por la pertinencia”, afirmó Gustavo Bolívar, en Blu Radio.