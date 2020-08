Así lo denunció el Observatorio de control a la gestión pública de Medellín que tuvo acceso a los reportes de la empresa Selecta Consulting Group, contratada por la alcaldía de Daniel Quintero Calle, para el análisis estratégico de redes sociales.

En varios de esos informes, difundidos en Twitter por el periodista y profesor de la Universidad de Antioquia Juan David Ortiz, la empresa hace seguimiento a varios trinos que mencionan a la Alcaldía de la capital antioqueña.

Por ejemplo, en uno de los reportes de abril se lee que la empresa hace referencia a un trino en el que se cuestiona el aporte voluntario en facturas de EPM.

Al respecto, Selecta Consulting dice: “Cibermilitante expresa reclamo a pesar de video aclaratorio“. Además, califica una inquietud del abogado Pascual Gaviria, sobre la plataforma ‘Medellín me cuida’, como un “ataque”.

Otro de los informes, esta vez de junio, menciona un trino de la periodista paisa Ana Cristina Restrepo, y dice que ella es una “influenciadora” que “cuestiona el avance de la situación de una mujer desaparecida”.

Según Ortiz, en los informes además se evidencian seguimientos a instituciones de derechos humanos y a otras personalidades como el concejal Alfredo Ramos, excandidato a la Alcaldía de Medellín, que inmediatamente reaccionó ante esta situación.

“Se gastan recursos públicos de Medellín haciendo perfilamientos a quienes hemos criticado el gobierno municipal. No me preocupa que me perfilen como opositor de la corrupción y la improvisación. Me ofende es que lo hagan con recursos que deberían invertirse en los más necesitados”, escribió Ramos en Twitter.