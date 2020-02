En medio de esta manifestación pacífica, que estuvo acompañada de pancartas y arengas a favor de la vida, llamó la atención un nutrido grupo de personas que entonó un rosario frente a las instalaciones de la Corte.

Además, varias mujeres se arrodillaron en vía pública para orar, un gesto con el que le mandaron un mensaje directo a la Corte sobre la discusión que lleva en cuanto a la despenalización del aborto.

El plantón que adelantan estas personas tiene que ver con la ponencia que entrega hoy el magistrado Alejandro Linares, documento en el que según W Radio se propone que las mujeres puedan interrumpir el embarazado de manera voluntaria antes de la semana 16 de gestación, sin que incurran en un delito.

La emisora asegura que la Corte le daría vía libre a esta propuesta, y que también analizaría si se despenaliza el aborto después de la semana 16 de embarazo, siempre y cuando represente un peligro para la vida o la salud de la gestante.

Eso sí, dice la frecuencia, las condiciones son que un médico debe certificar el riesgo, “o si el embarazo es resultado de una conducta debidamente denunciada o, finalmente, si existe malformación del feto que haga inviable su vida”.

No a la íntervencionista corte, el pueblo de Colombia defiende la vida de los niños.

No al #aborto, no al asesinato de niños pic.twitter.com/FIkdUW99jP

