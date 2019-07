Figuera dijo en una entrevista que ‘Jesús Santrich’ habría sido visto en una residencia que el chavismo le dio a ella en la ciudad de Caracas.

Al respecto, Córdoba se defendió con una serie de trinos en los que aseguró que no tiene casa en Venezuela, que está en Europa, que desconoce el paradero de ‘Santrich’ y que procederá con sus abogados contra Moreno en una corte de Estados Unidos.

“Ha trascendido en los medios un rumor difundido por parte del señor Manuel Cristopher Figuera. Lo que él ‘dice que le dijeron’ es totalmente falso. No tengo ninguna casa en Venezuela, No tengo contacto con el señor ‘Santrich’ y no tengo idea de dónde se encuentre”, indicó inicialmente.

Además, agregó que está apartada del contexto binacional: “Estoy en Europa en asuntos personales hace 2 meses; estoy retirada de la política hace 2 años y me he marginado completamente del quehacer público. Responsabilizo al señor Manuel Cristopher Figuera por difundir este rumor que pone en riesgo mi seguridad y la de mi familia”.

Y finalizó anunciando las acciones que tomará: “Ya he dado poder a mis abogados para que denuncien penalmente al señor Manuel Cristopher Figuera y para que lo llevan a responder ante una corte en Miami por el daño que me ha hecho”.

Acá, los trinos de Piedad Córdoba:

