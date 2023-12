Antes de salir de casa este miércoles, 27 de diciembre, consulte los dígitos que tienen pico y placa para que no se gane una multa sin necesidad.

Como se hace habitualmente, la medida va desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. para carros particulares y motos de 2 y 4 tiempos. Por el lado de los taxis, esta rige desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

Este es el pico y placa para este miércoles, 27 de diciembre

La restricción vehicular para particulares aplicará para los carros cuyas placas terminen en los números 4 y 6.

cuyas placas terminen en los números Para las motos la medida aplicará para las placas que inicien en 4 y 6.

la medida aplicará para las placas que inicien en La restricción vehicular para taxis aplicará para las placas que terminen en 1.

Si consideraba las vías exentas como una opción, tenga en cuenta que desde el mes de febrero esta medida fue retirada y ya no tiene cómo sacar su vehículo. Además si incumple el pico y placa podría pagar una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $ 580.000.

Durante el mes de diciembre muchos colombianos no solamente deberpan tener en cuentas las medidas de pico y placa para no pagar multas, también tendrán que cuidarse de no ganarse una por manipular de mala manera la pólvora.

Decretó dio a conocer que no se podrá producir, fabricar o comercializar la pólvora. Las multas puede llegar a la escala de los 230 millones de pesos.

