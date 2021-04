green

El pico y cédula, toque de queda y la ley seca son las principales restricciones que las autoridades locales han propuesto; los últimos registros muestran que Antioquia sigue liderando los casos de contagio por COVID-19.

Por ello, el alcalde Daniel Quintero Calle ha manifestado su preocupación, enfatizando que, pese a que se están habilitando más UCI, es necesario “tomar medidas adicionales”. Esta es la publicación que hizo el mandatario en su cuenta de Twitter:

Seguimos abriendo camas de cuidados intensivos. Hoy esperamos abrir 20 más, sin embargo el sistema de salud tiene un límite. Es necesario tomar junto a la Gobernación medidas adicionales. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 6, 2021

Pico y cédula en Medellín este 7 de abril

Este miércoles, los ciudadanos que tengan cédulas terminadas en número impar (1-3-5-7-9) sí podrán ingresar a establecimientos comerciales. Esto significa que las personas que tengan cédula terminada en número par no lo podrán hacer.

En el siguiente cuadro podrá ver cómo funcionará la restricción:

Sí podrán salir No podrán salir (1-3-5-7-9) (0-2-4-6-8)

Toque de queda en Medellín este 7 de abril

La Alcaldía de Medellín confirmó que la medida funcionará desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. de cada día; la ley seca tendrá el mismo horario. Esta es la publicación que hizo la Alcaldía de Medellín en su cuenta de Twitter:

⚠️ ¡Se extienden las medidas! ⚠️

Recuerda que en Medellín nos acogemos a las decisiones tomadas por la @infopresidencia y la @GobAntioquia, para evitar el contagio y frenar la propagación de la #COVID19.

¡#SígueteCuidando!, entre todos saldremos adelante. pic.twitter.com/NbyhhPNm5q — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) April 5, 2021

Igualmente, la medida que restringe el consumo de licor y el toque de queda se aplicarán de 6:00 p.m. a 5:00 a.m. en el Valle de Aburrá y en el Valle de San Nicolás; no obstante, en los demás municipios, el horario de las restricciones es de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.; esta es la publicación que hizo la Gobernación de Antioquia: