Este viernes, en Cali continúan las restricciones de movilidad bajo tres decisiones principales: pico y cédula, toque de queda y pico y placa. Todas serán importantes para evitar aglomeraciones de cara al fin de semana.

Recientemente, las autoridades anunciaron la extensión de estas medidas hasta la mitad de febrero, cuando se reunirán de nuevo para analizar si continúan o no estas restricciones.

Así como lo ha hecho en esta semana, el pico y cédula funcionará igual en toda la ciudad basado en el artículo 12 del decreto 4112.010.20.0010 de 2021.

Pico y Cédula en Cali hoy

Esta restricción de movilidad aplicará para toda la ciudad y las personas con cédula terminada en número IMPAR (1-3-5-7-9) son las que sí podrán ingresar a establecimientos como:

Bancos

Plazas de mercado

Centros de abastecimiento de alimentos

Tiendas de ropa

Pico y cédula para esta semana en Cali

Día Personas que sí podrán salir Viernes 5 de febrero Aquellas que tengan cédula terminada en número IMPAR (1-3-5-7-9). Sábado 6 de febrero Aquellas que tengan cédula terminada en número PAR (0-2-4-6-8). Domingo 7 de febrero Aquellas que tengan cédula terminada en número IMPAR (1-3-5-7-9).

Toque de queda hoy

La restricción nocturna de movilidad comenzará a las 12:00 a.m. y finalizará el sábado a las 5:00 a.m. En este tiempo no podrán circular la mayoría de las personas que habitan en la capital vallecaucana.

Las únicas que están autorizadas son aquellas que hacen parte de las excepciones. Algunas de ellas son quienes trabajan en servicios de salud, de abastecimiento entre otros sectores productivos que funcionan casi las 24 horas.

Igual sucede con la ley seca, que comienza a las 12:00 a.m. y termina a las 5:00 a.m. del sábado, tal como lo muestra la siguiente imagen.

Pico y placa en Cali

Los vehículos terminados en 9-0 son los que no podrán salir este viernes 5 de febrero. Durante el fin de semana no aplicará esta medida.

La restricción aplica entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., posteriormente, entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m., volverá a entrar en vigencia esta medida.