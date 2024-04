Por: VALORA ANALITIK

En una publicación en X, el presidente Gustavo Petro se despachó contra la oposición y las investigaciones que se adelantan en su contra por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial. Esto respondió.

En primera instancia, el primer mandatario dijo que: “Rompen de manera permanente el debate en el Congreso, y llenan de odio a la gente con mentiras y fakes para, de esta manera, comenzar a construir el golpe”.

En reiteradas ocasiones, Petro ha mencionado que lo quieren sacar del poder, y esta vez lo replicó en su cuenta de X: “Buscan la excusa para tumbar al presidente de la república porque defiende a los trabajadores, a los campesinos, a la gente indígena, a las regiones excluidas y al barrio pobre”.

En línea seguida agregó: “Su prensa ha buscado durante ya años la excusa del golpe: los topes electorales. Como si no fueran ellos los que han usado a Odebrecht, a Keralty, al Ñeñe Hernández, al paramilitarismo para elegirse”.

Investigaciones contra presidente Gustavo Petro

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro atraviesa un proceso investigativo por parte del Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, por presuntamente haber excedido los topes de gastos.

En primera línea está la plata en la campaña del Caribe, donde está vinculado su hijo Nicolás Petro y exdiputado del Atlántico y lo investiga la Fiscalía ente que ya lo ha citado en varias ocasiones.

Allí también entra Euclides Torres, un empresario cuestionado que habría hecho aportes; además Armando Benedetti y los congresistas Agmeth Scaff y Pedro Flórez.

La segunda línea está Ricardo Roa, gerente de campaña de Petro y hoy presidente de Ecopetrol. El problema reside en ocultar pagos a testigos electorales, los que también habrían superado topes.

Finalmente, también se conoció recientemente la citación por parte del Consejo Nacional Electoral a empresarios de Daily Cop para explicar presunta financiación a campaña Petro.

El presidente reafirmó su postura al declarar: “Cuando comenzaron los juicios, comenzaron las manifestaciones de la violencia. No me he robado un peso. Los que se llenaron de sangre de jóvenes tienen miedo, nosotros no hemos matado ni mataremos a nadie”, escribió.

El presidente Petro señaló: “Una y otra vez inventan los hechos. En eso Barbosa (exfiscal) los ayudó al máximo, torturando incluso a mi hijo, violando su habitación donde estaba su mujer desnuda; allanan sindicatos, llegan a afirmar que los dineros de los trabajadores que donan a partidos políticos si son criminales, en cambio, los de los dueños de las EPS, o los de los dueños de la prensa, no. Buscan y buscan y no han encontrado un peso. Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles, como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra”.

Finalmente, concluyó su texto invitando a la gente a las calles: “Por eso el 1 de mayo no solo tiene que llenarse de paz, de alegría y de justicia. Las marchas del trabajo siempre son marchas de la verdad”.

