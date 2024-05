El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) va más allá del nido de corrupción que se armó con los carrotanques para llevar agua a La Guajira.

Y es que, tal y como lo manifestó Gustavo Petro, dicha entidad aún sigue sin atender a las víctimas del deslizamiento en Rosas, Cauca, que ocurrió en enero de 2023 y casi desaparece a esa población.

El jefe de Estado, durante su visita a Popayán, cuestionó la labor de los funcionarios que estaban a cargo de la UNGRD, teniendo en cuenta que ya pasó más de un año desde la situación y, según él, el Gobierno había destinado más de un billón de pesos para reparar a las víctimas.

“Tan miserables, como el peor de los neoliberales que haya gobernado a Colombia. Por eso, la corrupción no tiene color político, la corrupción es una degradación del corazón y de la mente. Aquí pasó, entonces eso tiene que ser resarcido”, dijo el mandatario, quien apuntó directamente contra Olmedo López.

De hecho, Gustavo Petro criticó que la entidad no haya desembolsado más de 1.000 millones de pesos aprobados para comprar unos terrenos que estaban destinados para reubicar a los habitantes de Rosas, Cauca, ofreciendo disculpas por los malos manejos de quienes estaba a cargo.

“No puede ser posible que un Estado no sea con capaz de comprar unas tierras que valen 1.300 millones de pesos, eso vale media hacienda o un apartamento de clase media en Bogotá”, dijo.

Y añadió: “Eso se llama una quiebra moral completa, no solo de un individuo [Olmedo López] sino de la concepción misma que se tiene que tener para gobernar. Entonces, no hay más que pedir perdón, porque no tiene explicación que no sea la codicia”.

