“Lamentable que no tengamos invitación al video de la réplica a Duque. Espero que sean problemas de comunicación del partido Verde”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de Twitter.

No obstante, el partido, según Blu Radio, aseguró que el exmandatario local sí fue invitado, así como Ángela María Robledo, representante a la Cámara por el movimiento de Colombia Humana, mismo por el que Petro es senador.

Precisamente, el periodista Néstor Morales, de Blu Radio, aseguró que el excandidato presidencial no estuvo en la primera réplica transmitida por televisión en la historia de Colombia, porque su movimiento no cuenta con personería jurídica y, por lo mismo, no puede hacer uso de espacios y garantías para hacer oposición.

Según Morales, esa versión se la entregó el mismo jefe de prensa de Petro, Andrés Hernández, por lo que su queja resultaría injustificada.

Otra versión, que plantearon en Blu Radio, fue que la convocatoria la habrían hecho por WhastApp y el mandatario no hace uso de esa aplicación.