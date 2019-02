Ante esa situación, Rodríguez, que presentó la acción penal contra Gustavo Petro por haber “injuriado y calumniado” a miembros de su partido (Colombia Justas Libre), le preguntó al excandidato presidencial si había mentido con la incapacidad médica, pues a pesar de la misma, sí asistió a la Comisión primera del Senado.

Inmediatamente, la vicepresidenta Ramírez también cuestionó a Petro porque en el caso de ella, el exalcalde no fue a la audiencia “que tenía en desarrollo de la acción penal” que inició por “calumnia e injuria”, presentando una incapacidad de 4 días que emitió un médico psiquiatra.

Qué casualidad!! Tampoco asistió a la audiencia @CorteSupremaJ que tenía en desarrollo de la acción penal que inicié yo contra el señor Petro por calumnia e injuria.

En mi caso presentó una excusa de un médico psiquiatra que lo incapacitó 4 días.. https://t.co/406qjdUGaV — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) February 27, 2019

Fuentes cercanas a Petro, dice Blu Radio, avalaron que el senador se encuentra incapacitado pero asistió al Congreso porque se debatía el Plan Nacional de Desarrollo, en el que el exmandatario local tenía varias observaciones que hacer.

No obstante, dice la emisora, teniendo en cuenta que la incapacidad médica fue formulada por un particular y no por la EPS, la Corte no habría dado validez al documento.