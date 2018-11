En los primeros 14 minutos de su espacio, Bayly se refirió a dos hechos en los que ha estado involucrado el nombre de Petro: las declaraciones de Diosdado Cabello en Venezuela, según las cuales Petro fue a ese país en busca de dinero para su campaña presidencial, y la muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo contra Odebrecht en Colombia, caso que ha alcanzado proporciones de escándalo que salpica al fiscal Néstor Humberto Martínez.

Bayly admitió que apoyó a Iván Duque cuando era candidato presidencial, pero porque se oponía a Petro. Ahora, su postura parece cambiar con respecto a los dos personajes de la política colombiana.

“A mí no me sorprende que, en su día, Petro haya pedido dineros a Chávez directamente”, dijo Bayly al referirse al primer caso, y calificó de “desmesurado pantagruélico, impresentable” a Cabello.

“[La de Cabello] es una acusación grave que compromete la credibilidad y el prestigio del señor Petro”, continuó el periodista peruano, para después destacar que a Petro “muchos colombianos lo siguen y lo admiran, sobre todo jóvenes”.

“Petro ha respondido lacónicamente vía Twitter, criticó a Maduro y dijo que Maduro y sus secuaces representaban una rosca que quería vivir, medar, de la renta petrolera. Es decir que Petro toma una distancia, profiláctica, que yo saludo, de la dictadura venezolana. Nunca es tarde para enmendar”, agregó Bayly.

“Yo no conozco a Petro. Me parece un hombre inteligente. No es idiota como Maduro”, continuó Bayly, y manifestó sus dudas: “Pero no sé si Petro era chavista y sigue siéndolo, o si era chavista y ya no lo es. O es un exchavista que dejó de serlo cuando murió Chávez, o es un exchavista que reprueba a Maduro, o si es un chavista agazapado en el clóset que simula no serlo para engatusar a los votantes moderados, y que una vez en el poder revelaría sus verdaderos colores. No lo sé”.

“Confieso honestamente mi ignorancia al respecto. No lo sé. Tengo más dudas que certezas”, dijo Bayly, pero precisó: “En cualquier caso, saludo, sí, que Petro, aunque sea de un modo escueto e impersonal como es Twitter, tome distancia de Maduro, y diga que Maduro representa una oligarquía”.

“Yo diría que no es eso, sino una cleptocracia: una banda de ladrones, una caterva de hampones, que está allí para medrar del poder y saquear los recursos antaño opulentos de Venezuela. Una camarilla de ladrones, un atajo de truhanes. Son criminales”, enfatizó.

Sobre el segundo hecho, el de la muerte de Pizano, Bayly reseñó la intervención de Petro en W Radio, en donde dijo que había recibido documentos del fallecido testigo contra Odebrecht, y sostuvo que está de acuerdo con Petro al asegurar que a Pizano lo mataron. “Infrecuentemente yo estoy de acuerdo con Petro”, dijo, pero admitió que en este tema sí está de acuerdo.

Sin embargo, hay que recordar que esas afirmaciones de Bayly se produjeron el jueves pasado, y este viernes Medicina Legal confirmó que no encontró trazas de cianuro en ninguno de los tejidos de Pizano, y ratificó el dictamen del hospital de Facatativá que estableció que murió por un ataque al miocardio.