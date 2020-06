En la sesión, el senador se refirió a la controversia que ha causado en los últimos días el tránsito y permanencia de soldados extranjeros en Colombia.

En primer lugar, recordó que la Constitución establece que “eso solo se puede hacer si hay una autorización del Senado” y que como esta no se ha dado, “el presidente de la República ha violado la soberanía nacional”, y añadió:

Más adelante, añadió que “por centenares de veces” que han llegado tropas de Estados Unidos a Colombia “han violado a nuestras mujeres” y que no está de acuerdo con que muchos consideren que “la soberanía nacional es para estrujarla y botarla a la basura”.

Las acusaciones de abusos de militares estadounidenses a niñas en Melgar y Girardot se basaron en un reporte del historiador Renán Vega para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que en 2015 dio cuenta de 54 niñas violadas en Colombia, y cuyos abusos habrían sido grabados por los agresores.

Más tarde ese mismo año se conoció que el relator no tenía sustento para asegurar esa cifra de víctimas. Sin embargo, ante la posibilidad del delito, varias entidades hablaron de investigaciones de las que nunca se obtuvo un resultado.

Por el momento se tiene el testimonio de una mujer, cuya hija tenía 12 años en 2007 cuando fue violada por un soldado estadounidense. La madre le contó a la Comisión de la Verdad en 2019 que ha luchado por justicia sin apoyo del Estado para animar a otras mujeres a denunciar, mientras que la víctima ha tenido 3 intentos de suicidio.

La intervención de Petro fue más allá y dijo que al Senado le han impedido decidir si entran o no esas tropas muchas veces “porque hay algo que ocultar”.

Puso en duda que Estados Unidos se instalara en Colombia con el objetivo de luchar contra el narcotráfico, como la justificado el Gobierno Nacional, sino que se trata de una estrategia para “controlar las reservas de petróleo” y estar acá les facilita la cercanía a Venezuela.

“Estados Unidos más que una sociedad adicta a la cocaína, es una sociedad adicta a la gasolina y necesita controlar las reservas mundiales porque las propias no son suficientes”.

Además, dijo que los políticos colombianos permiten que bases militares estadounidenses se instalen en territorio colombiano porque tienen nexos con el narcotráfico.

“Hay una alianza de Ejército colombiano con ejército de Estados Unidos, […] y los políticos colombianos aliados con narcotraficantes no pueden pelear con los Estados Unidos porque se los llevan presos. Expresidentes, ministros, senadores, generales de la República irían presos inmediatamente allá por su convivencia con el narcotráfico”.

Petro no fue el único en cuestionar al Gobierno de Iván Duque, pues varios senadores le piden explicación al presidente y a su Ministerio de Defensa.

En la sesión plenaria del Senado también intervino el ministro de esa cartera, Carlos Holmes Trujillo, quien se defendió argumentando que los militares extranjeros no entrarán en acción sino en capacitación:

“Se trata de un asunto de cooperación militar internacional. No se trata ni de tránsito de tropas, no se trata de estacionamiento ni naves o aeronaves de guerra. No vienen 800 militares americanos, ni 2.500 ni 5.000 como se ha dicho de manera equivocada,vienen 53 integrantes que son miembros de una brigada”.