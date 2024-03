El presidente Gustavo Petro asistió a un evento en San Antonio de Palmito, Sucre, municipio en donde anunció la entrega de varios predios. En este espacio aprovechó para arremeter contra el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, acusándolo de no pagar el impuesto predial de algunos terrenos que le pertenecen.

Según Petro, cuando el exmandatario estuvo en el poder “entregó limosnas”, haciendo referencia a los subsidios y ayudas gubernamentales. Del mismo modo, no perdió el tiempo para revelar una particular controversia sobre el pago de impuestos por parte de Uribe.

Gustavo Petro aseguró que Uribe no estaba pagando el impuesto predial de ciertos predios. “La pobreza no se soluciona entregando limosnas como lo hizo Uribe. Entre otras, el expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la región y no nos está pagando el impuesto predial por estas tierras”, dijo.