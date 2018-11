En la mañana de este miércoles, Petro se refirió en varias ocasiones a la polémica por la grabación que se publicó el martes en el Congreso y que llevó a la Corte Suprema de Justicia a abrir una investigación en su contra.

Uno de los mensajes que publicó en Twitter se refirió a la supuesta “irresponsabilidad” que tiene la senadora Valencia al publicar el video, en el que Petro aparece recibiendo varios fajos de billetes para apoyar una campaña política, desconociendo la fecha en la que fue grabado.

“Escucho a Paloma Valencia diciendo que no sabía en qué año era el video pero si se lanzó a afirmar orígenes del dinero. Irresponsable”, publicó Petro, al referirse a una entrevista de la senadora uribista en La W.

Escucho a Paloma Valencia diciendo que no sabía en qué año era el video pero si se lanzó a afirmar orígenes del dinero. Irresponsable. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2018

Frente al señalamiento del senador, Valencia reaccionó en esa misma emisora y dijo: “Irresponsable no porque yo nunca he afirmado nada, yo incluso dije que podría tratarse de una conducta no delictiva y podría tratarse de cualquiera de las alternativas. Por eso lo he puesto en manos de las autoridades, no voy a ser yo la que determine cuál es la conducta que se está viendo en ese video”.

La polémica por el video cobró más fuerza este jueves y, aunque varios sectores han afirmado que se trata de una estrategia para ‘bajarle el tono’ al escándalo del Fiscal Néstor Humberto Martínez, otros insisten en que el senador Petro tiene que dar explicaciones detalladas e, incluso, que tiene que salir el arquitecto Simón Vélez, quien supuestamente entregó el dinero que aparece en el video hace 14 años, a explicar la veracidad del hecho.