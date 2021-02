green

En el programa ‘Prevención y acción’ de este martes, el ministro indicó que la idea es que desde este jueves el personal sanitario pueda empezar a consultar su situación y postularse para ser vacunado en primera línea si considera que pertenece a la misma, pero no aparece incluido allí.

En ese sentido, sin embargo, Ruiz pidió que gerentes de hospitales sigan alimentando la base de datos de Talento humano en salud (Thus) porque “falta incluir mucho personal que no es trabajador de la salud sino personal logístico, celadores, cuidanderos, camilleros, las personas que hacen la limpieza“, etc.

Estos trabajadores “son muy importantes porque están dentro de las unidades de cuidado intensivo, dentro de los servicios de urgencia y tenemos que llegar a ellos con esta primera línea de vacunación”, enfatizó el titular de la Salud.

¿Qué personal de la salud será vacunado en la primera etapa de vacunación?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, las personas que están en esta primera etapa de vacunación incluyen profesionales de la salud que prestan sus servicios en:

Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atienda COVID-19.

Urgencias en donde se atienda COVID-19.

Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda COVID-19.

Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio del Instituto Nacional de Salud y de universidades, únicamente el personal que toma (intramural y extramural), manipula y procesa muestras de COVID-19.

Radiología e imágenes diagnósticas.

Terapia respiratoria que atienda pacientes con COVID-19.

Transporte asistencial de pacientes

También se incluye personal que tiene “contacto directo de atención en salud especializada a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, siempre que dicha atención implique un contacto estrecho y prolongado con la vía aérea expuesta del paciente”. Entre estos hay:

Talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, administrativo y de facturación, que realizan su trabajo en los servicios de cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atiende COVID-19.

Urgencias en donde se atienda COVID-19 y hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda COVID–19, así como el talento humano encargado de la distribución de alimentos en el área intrahospitalaria.

Personal encargado del traslado de pacientes en el ámbito intrahospitalario y de las labores de lavandería, mantenimiento y transporte de los prestadores de servicios de salud de mediana y alta complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional de Colombia.

Talento humano en salud del servicio de vacunación contra el COVID-19.

Talento humano que realice autopsias o necropsias, incluido el personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales y del Instituto Nacional de Salud que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de COVID-19 en campo, investigación epidemiológica de campo y toma de muestras que involucren contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID–19.

Talento humano en salud que por su perfil profesional tenga un contacto intenso mucho más frecuente y en condiciones de urgencia con la vía aérea expuesta de los pacientes.

