Conmocionada se halla la comunidad animalista del municipio de Maceo, Magdalena Medio antioqueño, luego de conocer que una perra en condición de calle bastante conocida en este territorio fue asesinada.

Según las publicaciones de redes sociales, la perra era conocida como ‘La Negra’ apareció sin vida en el sector identificado como La Esperanza.

(Lea también: Finalizó la búsqueda de Wilson: guía del perro regresó de la selva sin su fiel amigo)

Quienes hallaron su cuerpo notaron que el animal tenía varios golpes y había sido dejado en una afluente que por allí pasa. Su muerte ha causado dolor e impotencia.

La tristeza de la comunidad se hizo mayor teniendo en cuenta que ‘La Negra’ dejó huérfanos a cinco cachorros que apenas tienen 10 días de nacidos.

“Me siento muy triste y confundido, no es posible que se siga matando a seres sintientes y con derechos como nosotros. El llamado es a no matarlos. Y si no los puede querer, entonces deja que ellos sigan su camino”, escribió uno de los líderes animalistas de Maceo.