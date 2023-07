En la mañana de este viernes 21 de julio, las lideresas de la fundación Dejando Huella llegaron a albergue donde se encuentran 117 perros adultos y cachorros rescatados en Chipaque (Cundinamarca), y encontraron la estructura del lugar totalmente quemada. Los perritos olfateaban las cenizas de sus camas y comida.

“Creemos que el incendio ocurrió a la media noche. Cuando llegamos a las 6:30 de la mañana todo el lugar estaba incinerado. Nos pusimos a evaluar a los perros y por fortuna ninguno resultó afectado, únicamente fueron pérdidas materiales como las camas de todos ellos, su comida, cobijas, la estructura debajo de la cual dormían”, relató a El Espectador, Carolina Prieto fundadora de Dejando Huella.

De acuerdo con el reporte que les entregó bomberos a las funcionarias de la fundación, el incendio tuvo que ser provocado por una persona. “Nos dieron el diagnóstico de que el incendio no fue accidental, fue causado por una persona; no tenemos idea quién pudo haberlo hecho ya que no hay cámaras ni vigilancia de noche”.

Para Carolina y sus colaboradoras es un milagro que los perros estén bien. “Ellos se encuentran en un enmallado y ninguno sufrió, creemos que porque se hicieron en un rincón alejados de las llamas; cuando llegamos habían algunos todavía allí”, añadió.

Los perros de esta fundación son, en su mayoría, abandonados en la ciudad de Bogotá y otros que han sufrido de maltratos en Cundinamarca. Ahora la fundación se encuentra recibiendo donaciones para aquellos interesados que puedan aportar para reponer las camas y comida que perdieron los peludos durante el incendio. Estos perros están, además, disponibles para ser adoptados y las personas interesadas pueden comunicarse con la fundación, tanto para adoptar como para brindar ayudas a la línea 3152901639.

