Un caso de maltrato animal y de intolerancia se habría registrado en el parque El Novalito de Valledupar, donde fue encontrado un perro malherido con arma traumática.

Una de las habitantes del sector reportó el hecho a través de un video. En el clip, la denunciante manifestó que el animal tenía dificultad para respirar y no tenía apetito.

“Yo vivo al frente del parque y me encontré con este perrito que está muy mal herido. No puede moverse y tiene dificultad para respirar. Necesito de manera urgente que alguien me ayude auxiliándolo”, manifestó en el video mientras mostraba al canino.