La periodista de Vicky en Semana se metió a una estación de Transmilenio para evidenciar lo que está pasando en el sistema y las medidas de seguridad sanitaria que están tomando los usuarios luego de que la alcaldesa Claudia López decretara el estado de alerta amarilla en la capital.

La sorpresa se la llevó Barrera cuando una mujer tosió fuertemente a su lado justo cuando se subió a uno de los buses rojos a preguntarles a las personas cómo se están cuidado en medio de la crisis, alertándola a ella y a otros pasajeros.

“Uy, señora, usted tiene tos”, dijo la periodista, a lo que la señora de contestó afanada:

“No. No es que tenga tos. Es que me comí un maní, entonces me atoré”, y agregó que el coronavirus es un mito, “todo mundo está asustado. Eso es como la lotería, al que le toca se la gana. Uno no tiene que estar asustado, el país está en crisis”.