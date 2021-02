Por medio de su cuenta de Twitter, Ramírez detalló que el mismo delincuente que le apuntó con una pistola para robarle el celular, ahora está intentando extorsionarla.

La periodista dijo que el sujeto la está llamando desde otro número y se está haciendo pasar por un agente de Policía para citarla a un lugar.

“El ladrón que me apuntó con un arma me llama desde este número, se hace pasar por un policía activo y me cita a un lugar. Nada pasa. Difícil tarea para @PoliciaBogota”, indicó Ramírez, en esa red social.