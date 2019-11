Blanquicet contó, en entrevista con Vicky Dávila en Semana, que luego de que el presidente Iván Duque le respondiera con la pregunta “¿De qué me hablas, viejo?”, vino una arremetida por parte del equipo de seguridad presidencial en la que uno de los policías lo agredió.

Cuando estaba en el forcejeo con los escoltas, el periodista aseguró que apareció Karen Abudinem, consejera Presidencial para las Regiones, y que fue ella la que intercedió para que lo soltaran ya que desde un principio él se identificó como reportero.

“Antes de abordar una camioneta, Karen Abudinem me pide que no publiquemos las fotos. Me dice: ‘Qué posibilidades hay de no publicarlas y hacemos una entrevista con el presidente, exclusiva, y de lo que tú quieras conversamos. Y borra las fotos’, le dice al fotógrafo”, aseguró Blanquicet en la entrevista.