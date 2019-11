La pregunta de Blanquicet a Duque tenía que ver con el escándalo que desató la denuncia del senador Roy Barreras en el debate de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el sentido de que en un bombardeo en el Caquetá, el pasado 29 de agosto, murieron ocho menores de edad, situación que estremeció al país y precipitó este miércoles la renuncia de Botero.

Lo primero que hizo Blanquicet, del diario El Heraldo, fue denunciar en Twitter lo que le sucedió, y escribió: “Acabo de ser víctimas de una agresión física en el Puerta de Oro [centro de convenciones de Barranquilla] cuando le pregunté a @IvanDuque por el bombardeo en el Caguán. […] La @PoliciaColombia y cuerpos de seguridad de presidencia me retuvieron y me golpearon”.

Sin embargo, Martín Tapias, corresponsal de Caracol Radio en Barranquilla, y Asuri Shaman, periodista de La FM, ofrecieron un detalle de esa situación que podría aproximar una explicación a la reacción del equipo de seguridad del presidente.

“Duque caminaba y saludaba gente en el malecón, cuando Blanquicet, al parecer, sin identificarse, le preguntó sobre el bombardeo”, dijo Tapias.

Shaman, por su parte, sostuvo que en el protocolo de ese desplazamiento de Duque no estaba prevista la presencia de periodistas. “Se coló [Blanquicet], como hacemos los periodistas, para hacer una pregunta de la que todos los colombianos queríamos escuchar respuesta”, dijo Shaman.

Tapias también difundió un audio de Blanquicet, de origen venezolano, en el que explica en qué consistió la supuesta agresión de la que fue víctima.

“Cuando le pregunto sobre la moción de censura sobre el Ministro de Defensa vienen como cuatro de su comitiva de seguridad acompañados de policías, me dan un golpe primero en la parte izquierda a la altura del riñón, con la intención de tirarme al piso”, dice Blanquicet.

De acuerdo con Tapias, Blanquicet también aseguró que le pidieron que borrara el material de video, pero se negó. El corresponsal de Caracol Radio en la capital del Atlántico sostiene que incluso fue necesaria la intervención de la consejera Karen Abudinen Abuchaibe “para que los ánimos se calmaran”.

