Una madre iba como parrillera en una moto con su pequeño hijo envuelto en una cobija cuando ocurrió lo peor. La gente gritaba angustiosa y ella no sabía ni cómo reaccionar ante lo horrible que le pasó a su bebé.

Bien es sabido que los bebés no son para llevarlos en moto, ya que en primera medida no está permitido y en segunda instancia, representa un grave peligro para la integridad del mismo. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre una situación similar. Esta vez, los hechos tuvieron lugar en Pereira. Esto se conoce hasta el momento del terrible accidente que deja a un menor gravemente herido.

Según versiones, la madre llevaba a su niño envuelto en una cobija, con tan mala suerte, que al ser tan larga, tuvo contacto con la cadena del vehículo y se enredó. En cuestión de segundos el niño ya estaba aprisionado entre las llantas y la cadena.

Como era de esperarse este caso despertó el afán de todos los transeúntes, quienes no dudaron en correr a ayudar al niño quien desesperado lloraba de dolor.

Finalmente se pudo establecer que el menor fue atendido y trasladado a un centro médico en el que lo están valorando. Al parecer, terminó con varias lesiones en sus piernas.